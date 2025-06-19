شكرا لقرائتكم خبر عن بينما يترقب العالم موقفه من الحرب مع إيران.. ترامب يصدر إعلانا مفاجئا! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بينما ينتظر العالم قراره بشأن إيران، اختار الرئيس الأمريكي لفت الأنظار بإعلان رمزي عن وضع أعلام جديدة على البيت الأبيض، في خطوة يرى فيها البعض رسالة سياسية في ظل الظروف الراهنة.

وفي خضم هذه الأجواء المشحونة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أنه قرر وضع ساريتي علم جديدتين على جانبي البيت الأبيض، وتحديدا على المروج الشمالية والجنوبية.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيل": "إنه لشرف عظيم لي أن أعلن أنني سأضع سارية علم جميلة على المروج الشمالية والجنوبية. إنها هدية مني، شيء كان مفقودا دائما في هذا المكان الرائع. هذه هي أفخم الأعمدة التي تم إنتاجها على الإطلاق – طويلة، مدببة، مقاومة للصدأ، مع حبل داخل العمود، وبأعلى جودة. آمل أن يقفوا بفخر على جانبي البيت الأبيض لسنوات عديدة قادمة".

يأتي إعلان ترامب عن الأعلام في توقيت حساس، حيث يربطه البعض بمحاولة إرسال رسائل رمزية حول الوطنية والقوة الأمريكية وسط تصاعد التوتر مع إيران.

ولم يعلن ترامب حتى الآن عن قراره النهائي بشأن مشاركة الولايات المتحدة في أي عمل عسكري ضد إيران، ما يزيد من حالة الترقب والجدل في الأوساط السياسية والإعلامية داخل الولايات المتحدة.