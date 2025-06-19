شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تمطر طهران بـ50 طائرة مقاتلة.. أعنف غارات تستهدف العمق النووي والصاروخي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصعيد غير مسبوق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن شن موجة جديدة من الضربات الجوية المكثفة داخل الأراضي الإيرانية، مستهدفاً أكثر من 40 موقعًا للبنية التحتية الصاروخية ومخازن الأسلحة ومواقع عسكرية أخرى.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة نفذت سلسلة غارات على منشآت حيوية في طهران، بينها موقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، وعدد من مرافق تصنيع الأسلحة، بما في ذلك مركّبات الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أن العملية نُفذت بدقة استخباراتية عالية بمشاركة أكثر من 50 طائرة حربية. كما تم اعتراض 7 طائرات مسيرة إيرانية حاولت اختراق الأجواء الإسرائيلية خلال الساعات الماضية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس": "إعصار يجتاح طهران.. رموز القوة تنهار، والسكان يفرون، وسقوط الديكتاتوريات بدأ"، في إشارة إلى تسارع الانهيارات في الداخل الإيراني على حد وصفه.

وكان كاتس قد وجّه تحذيراً مباشراً للمرشد الإيراني علي خامنئي أمس الثلاثاء، متوعدًا بالمزيد من الردود العسكرية إذا استمرت إيران في قصفها الصاروخي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان إسرائيل أن إيران تقترب من إنتاج سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران بشدة، مؤكدة تمسكها بحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى تتخلى إيران عن مشروعها النووي، بينما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية إنهاء الهجمات إذا وافقت طهران على فرض قيود مشددة على تخصيب اليورانيوم.

وبحسب إحصائيات أولية، قُتل حتى الآن 224 شخصاً في إيران، معظمهم من المدنيين، جراء القصف الإسرائيلي، فيما قُتل نحو 24 إسرائيلياً، وأُصيب أكثر من 1300 آخرين منذ اندلاع المواجهة العسكرية الجمعة الماضية.