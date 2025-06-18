شكرا لبحثكم عن خبر مصلحة الجمارك تختتم الاجتماع الأول لموظفي المراجعة والمخاطر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك، اختتمت مصلحة الجمارك اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لموظفي المراجعة والمخاطر في ديوان المصلحة في العاصمة المؤقتة عدن ..

ناقش الاجتماع الذي شارك فيه 28 من موظفي الجمارك في رئاسة المصلحة ومختلف المكاتب والمنافذ الجمركية الية عمل المراجعة والمخاطر والعمل على تجنب كافة الإشكاليات والعمل على حلها والتنسيق المستمر مع رئاسة المصلحة

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وأكد رئيس المصلحة الأستاذ عبدالحكيم ردمان القباطي في كلمتي الافتتاح والاختتام على ضرورة تطبيق القوانين النافذة والقرارات الصادرة عن رئاسة المصلحة وخصوصا قرار رئيس المصلحة رقم 7 لعام 2023 بشأن نظام التدقيق اللاحق.

وأكد أن المراجعة الجمركية بأشكالها الثلاثة المصاحبة واللاحقة والتدقيق اللاحق تمثل حماية سلسلة التجارة وحقوق الدولة إضافة الى حماية الموظف الجمركي ومكافحة التهريب وتعزيز الامتثال من الشركاء التجاريين.

وطالب القباطي الموظفين بالعمل بشفافية مع القطاع التجاري وجعل المراجعة الجمركية من أجل تحسين العمل الجمركي وخلق الشراكة الحقيقية بين مصلحة الجمارك والقطاع التجاري.

واوصى الاجتماع بأهمية عمل ضوابط وسقوف للبضائع ذات الصنف الواحد، واعتماد أصول المنافست فقط الصادرة عن دول الجوار، بالإضافة الى عقد اجتماع مستقبلي لمدراء عموم المنافذ المختلفةوإعادة تفعيل المراجعة المصاحبة واللاحقة في الدوائر الجمركية.

وقدمت خلال الاجتماع كلمات واوارق عمل من قبل كلا من: وكيل المصلحة الدكتور محمد عبده دهني، ووكيل المصلحة المساعد لشؤون الضابطة احمد الحاج ومدير عام المراجعة والمخاطر حامد الشاطري، ومدير عام العلاقات والتعاون الدولي المهندس فضل محسن البان، ومدير العلاقات الدولية ابوبكر الشارحي، بالإضافة الى نائبي مدير عام المراجعة والمخاطر شاكر عبدالروح وعيدروس الدويله.