شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة يجتمع بلجنة ادارة الازمات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن :

عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا بلجنة ادارة الازمات الاقتصادية والانسانية بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، رئيس اللجنة.

وضم الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزراء الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، والنقل الدكتور عبدالسلام حميد، والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ورئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.

وناقش الاجتماع مستجدات الاوضاع السياسية، والاقتصادية والخدمية والانسانية، اضافة الى تطورات المنطقة في ضوء التصعيد الحربي الاسرائيلي الايراني، وانعكاساته على الامن اليمني والإقليمي، والأوضاع المعيشية في البلاد.

واستمع الاجتماع من رئيس مجلس الوزراء، واعضاء اللجنة الى احاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والاختناقات في امدادات بعض السلع والخدمات الاساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والغاز المنزلي، فضلا عن مسار الاصلاحات الحكومية، والاجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة الى مواردها، ومضاعفة تدخلاتها للحد من وطأة الازمة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.

واستعرض الاجتماع تقارير الإنجاز في إطار لجنة إدارة الازمات، ومستوى تنفيذ القرارات المتخذة من مختلف سلطات الدولة، والبدائل المقترحة لتعزيز جهود وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الاساسية، والتعاطي العاجل مع كافة الاستحقاقات، والتحديات الراهنة وتنبوأتها المستقبلية.

وثمن الاجتماع عاليا المواقف الاخوية المشرفة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، واستجاباتها المستمرة لتحديات واولويات الحكومة اليمنية على مختلف المستويات.

كما استمع الاجتماع الى تقدير موقف بشأن تطورات الحرب الاسرائيلية الايرانية، وتداعياتها المحتملة على السلم والامن الاقليمي والدولي، والاوضاع الامنية والاقتصادية والانسانية في بلادنا.

وحذر الاجتماع على هذا الصعيد، مليشيا الحوثي الارهابية من مغبة استمرارها بزج اليمن وشعبه في الصراعات الاقليمية المدمرة، محملا تلك المليشيات، وداعميها كامل المسؤولية عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على اي اعمال اضافية متهورة، تنطلق من الاراضي اليمنية، من شأنها اغراق البلاد بمزيد من الازمات، بما في ذلك مضاعفة عسكرة الممرات المائية، وتهديد الامن الغذائي، وما تبقى من فرص العيش، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس مجلس القيادة اللواء الركن صالح المقالح، ومستشار رئيس مجلس الوزراء مجيب عثمان