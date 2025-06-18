دعوات لإنقاذه...الكشف عن فقدان فنان يمني شهير لبصره وبتر أصابع قدميه

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عدن - ياسمين التهامي - يمرّ الفنان والممثل اليمني القدير قاسم عمر بوعكة صحية شديدة، أدّت إلى فقدانه البصر وبتر أصابع قدميه، نتيجة مضاعفات حادة ناتجة عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، بحسب ما أفاد به المخرج العراقي فلاح الجبوري.
الفنان قاسم عمر، الذي يعد من أبرز الوجوه المسرحية والتلفزيونية في اليمن، يُعرف بروحه النبيلة وإرادته الصلبة التي لا تزال حاضرة رغم المحنة التي ألمّت به. وقد ترك بصمة فنية راسخة في وجدان الجمهور اليمني، عبر عقود من العطاء على خشبة المسرح وشاشات التلفزيون.
الجبوري وجّه مناشدة إنسانية إلى الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الثقافة ونقابة الفنانين، مطالبًا بتقديم الدعم العاجل لهذا الفنان الكبير الذي خدم وطنه بإخلاص، مشددًا على أن الوقوف بجانبه في هذه اللحظات العصيبة هو أقل ما يمكن تقديمه وفاءً لمسيرته.
كما دعا جمهور الفنان ومحبيه وزملاءه إلى الالتفاف حوله في هذه المحنة، وتقديم كل ما يمكن من دعم مادي ومعنوي، إلى جانب الدعاء له بالشفاء العاجل.
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