نهاية وشيكة للأذرع الإيرانية.. والحوثي أول الساقطين (إنفوجراف)

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عدن - ياسمين التهامي - تشير التطورات المتسارعة إلى اقتراب نهاية الأذرع الإيرانية وفي مقدمتها مليشيا الحوثي الإرهابية؛ وذلك بعد أن فقدت غطاءها وانهارت أساطيرها وانكشف زيف خطابها. ما يحدث لإيران هو نتيجة طبيعية لنهج التصعيد، وسعيها الدائم لتصدير أزماتها إلى دول المنطقة عبر مليشيات طائفية.

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