شكرا لبحثكم عن خبر مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تعلن عن تعيين السيد درهم عبده سعيد أنعم رئيسًا لمجلس الإدارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دبي :

يسرّ مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه أن تعلن عن تعيين السيد درهم عبده سعيد أنعم رئيسًا لمجلس إدارة المجموعة، في خطوة محورية ضمن مسيرتها الممتدة منذ عام 1938 كإحدى كبرى الشركات العائلية متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط.

يُعدّ السيد درهم عبده سعيد أنعم من رجال الأعمال المخضرمين، ويتمتع بخبرة دولية تمتد لأكثر من أربعين عامًا، أسهم خلالها في نمو المجموعة وتوسّعها الاستراتيجي في مناطق متعددة تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. وقد شغل سابقًا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وكان له دور رئيسي في ترسيخ موقع المجموعة وتعزيز حضورها العالمي.

يضع السيد درهم خدمة المجتمعات، وتحسين حياة الملايين، وتعزيز التنمية المستدامة في صميم رؤيته القيادية، مؤمنًا بأن النجاح الحقيقي في الأعمال يُقاس بقدر ما تُحدثه من أثر إيجابي في حياة الناس.

وقال السيد درهم عبده سعيد أنعم بهذه المناسبة:

"إنه لشرفٌ عظيم أن أُعيَّن رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم، وهي مؤسسة وضعت الإنسان دائمًا في صميم رسالتها. إن القيم التي غرسها مؤسسو المجموعة — من صدقٍ، وإخلاص، وابتكار، وأهمها خدمة الآخرين — لا تزال ترشدنا اليوم. وأعدُ بالاستمرار على هذا النهج، وأن أعمل بكل إخلاص لبناء مستقبل قوي وموحّد، يخدم الأجيال القادمة ويعزّز الأثر الإيجابي الذي نُحدثه في حياة الناس."

ويتسلّم السيد درهم رئاسة مجلس الإدارة خلفًا للسيد عبد الجبار هائل سعيد أنعم، الذي قاد المجموعة لأكثر من 13 عامًا بكل اقتدار، معززًا مكانتها العالمية وراعيًا لنموها واستقرارها. وسيواصل السيد عبد الجبار أداء مهامه كرئيس لمجلس ممثلي المُلّاك، موفرًا الإشراف الاستراتيجي والحَوْكمة الرشيدة.

تضم مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه أكثر من 35,000 موظف يعملون في أكثر من 80 سوقًا حول العالم، ضمن بيئة عمل تتسم بالتكامل والتعاون، والالتزام المشترك بالقيم المؤسسية، والرؤية الإنسانية، والسعي المستمر لإحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة الناس والمجتمعات.

ونسأل الله التوفيق لرئيس مجلس الإدارة الجديد في قيادته للمجموعة نحو آفاق جديدة من الريادة، مع الحفاظ على إرثها المتميز في النجاح والمسؤولية المجتمعية على حد سواء.

عن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه

مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group) هي مجموعة أعمال متنوعة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. تأسست مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه عام 1938. ويعمل فيها اليوم حوالي 35,000 موظف في أكثر من 85 شركة في 80 سوقاً في جنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. تمتلك وتدير مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه شركات رائدة في السوق تشتهر بعلاماتها التجارية المرموقة. تعمل المجموعة على مستوى العالم في أكثر من 10 قطاعات أعمال مختلفة من الصناعة إلى الخدمات ومن السلع الاستهلاكية إلى التجارة.