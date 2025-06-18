عاجل : سقوط طائرة اسرائيلية في همدان "صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل | وكالة أنباء فارس: العثور على حطام مسيرة إسرائيلية أسقطت أمس غرب همدان

عدن - ياسمين التهامي - عاجل | وكالة أنباء فارس: العثور على حطام مسيرة إسرائيلية أسقطت أمس غرب همدان

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