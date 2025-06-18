شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى: الكشف عن خليفة المرشد الإيراني خامنئي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر مطلعة عن اسم الشخص الذي يُعتقد أنه الأوفر حظًا لخلافة المرشد الإيراني علي خامنئي في حال حدوث أي تغييرات مفاجئة. وفقًا للمصادر، مجتبى خامنئي، نجل المرشد، يُنظر إليه الآن كخليفة محتمل لوالده، رغم أنه ينتمي إلى صفوف رجال الدين من الفئة الوسطى.

وتأتي هذه التوقعات في وقت حساس حيث يواجه خامنئي أزمة كبيرة بسبب تصعيد الضغوط العسكرية من إسرائيل، التي أسفرت عن مقتل كبار مستشاريه العسكريين والأمنيين في ضربات جوية.

هذا الوضع عزز من القلق داخل دائرة المقربين من المرشد، وتسبب في حدوث خلل في عملية اتخاذ القرارات، مما يزيد من المخاوف من وقوع أخطاء استراتيجية قد تؤثر على مستقبل إيران.

وفيما يزداد الوضع تعقيدًا، أصبح مجتبى خامنئي لاعبًا رئيسيًا في الساحة الإيرانية، حيث استطاع بناء شبكة من العلاقات مع الحرس الثوري، ما منحه نفوذًا متزايدًا داخل الأروقة السياسية والأمنية.

ومنذ عقدين من الزمن، بدأ نجل خامنئي يظهر كلاعب محوري بين الفصائل والتنظيمات التي تتعاون مع إيران، حيث نجح في تنسيق جهود متعددة تعزز من دور والده.

هذا التطور يطرح تساؤلات هامة حول مستقبل القيادة الإيرانية في حال غياب خامنئي، ويعكس تحولًا كبيرًا في تركيبة السلطة في إيران، حيث بدأ مجتبى يأخذ مكانة تفوق ما كان متوقعًا له في البداية.