شكرا لقرائتكم خبر عن من هو القاضي الدكتور عطبوش المكلف مديرًا لمكتب رئيس الوزراء بن بريك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ سالم بن بريك، قرارًا قضى بتكليف القاضي الدكتور علي عطبوش مديرًا لمكتب رئيس الوزراء.

ويُعد القاضي عطبوش واحدًا من أبرز الكفاءات الإدارية في جهاز الدولة، حيث يمتلك سجلًا مهنيًا حافلًا بالخبرة، وشغل خلال السنوات الماضية عددًا من المناصب الحكومية المهمة في قطاعات مختلفة، عُرف خلالها بالكفاءة والنزاهة والقدرة على الإدارة والتنسيق.

ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط الإدارية والسياسية، واعتُبر اختيارًا موفقًا يعكس التوجه نحو تعزيز الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء، من خلال الدفع بكفاءات مشهود لها بالكفاءة والالتزام.

ويأتي هذا التعيين في إطار مساعي رئيس الوزراء لإعادة ترتيب العمل الإداري والارتقاء بمستوى الأداء في دوائر الحكومة، بما يُسهم في تعزيز فاعلية مؤسسات الدولة في ظل التحديات الراهنة.

من هو القاضي عطبوش

الاســــــــــــم: د. علي عطبوش عوض محمد.

تاريخ ومحل الميلاد: 10/09/1968 م محافظة ابين.

مكان الإقامة: اليمن - عدن – خورمكسر.

المؤهلات العلمية

دكتوراه في القانون الجنائي – جمهورية مصر/ 2018.

عنوان الأطروحة (المسؤولية الجنائية لشاغلي وظائف السلطة العليا) - دراسة مقارنة.

ماجستير في القانون الجنائي - جامعة عدن - اليمن/ 2008م .

عنوان الأطروحة (المركز القانوني للنيابة العامة في النظام القضائي اليمني) - دراسة مقارنة للنيابة العامة باليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، عمان، مصر، فرنسا، اليمن).

بكالوريوس في الحقوق - جامعة عدن / 1992م.

الخبرات العملية

المحامي العام الأول للجمهورية منذ عام 2017 حتى الآن.

المدير التنفيذي لصندوق تعويضات الاراضي والموظفين الجنوبيين عام 2014.

ضمن الخمسة القضاة في لجنة لمعالجة قضايا الاراضي في اليمن عام 2013 م.

رئيس نيابة عام 2013.

وكيل نيابة مدينة البريقة / محافظة عدن في الفترة (2010 - 2013).

رئيساً للمنتدى القضائي لمحافظة عدن عام 2011م.

عضو اللجنة التحضيرية للمنتدى القضائي اليمني عام 2011.

مدرّس في كلية الحقوق - جامعة عدن عام 2011.

وكيل نيابة البحث الجنائي في محافظة عدن في الفترة (1998 م – 2010).

عضو نيابة مدينة عدن / محافظة عدن في الفترة (1997 م – 1998).

عضو نيابة غرب لحج مدينة الحوطة عاصمة لحج اليمن في الفترة (1996م - 1997).

عضو نيابة شمال الحديدة / محافظة الحديدة في الفترة (1994م – 1996).

خبرة مهنية لا تقل عن عشرين عاما في التحقيق والترافع في قضايا القتل والمخدرات والاعتداء على الاشخاص والأموال والسرقة وقضايا العصابات المسلحة وقضايا الحدود الشرعية.

خبرة في مجال قضايا الاراضي بمختلف انواعها الزراعية والسكنية والاستثمار وكذا المباني والمنشئات.

أهم المشاركات:

المشاركات الخارجية:

ورشة عمل حول التحقيق والملاحقات القضائية مع وزارة العدل الأمريكية عام ٢٠٢٠م - مصر

دورة في الجرائم السيبرانية عام 2019 - الكويت.

دورة ومؤتمر حول العدالة الانتقالية وقضايا التعويض تابعة للأمم المتحدة عام 2014 – تونس.

دورة حول قضايا الاراضي والموظفين تابعة للأمم المتحدة عام 2014 م – المانيا.

دورة لمعالجة قضايا الاراضي تابعة للأمم المتحدة (UNDP) عام 2012 م - الاردن.

المشاركات الداخلية:

دورة تدريبية حول عمل المباني والمنشآت والأراضي من الأمم المتحدة عام 2015- اليمن.

دورة التخطيط الاستراتيجي من الأمم المتحدة UNDP عام 2014- اليمن.

ورقة عمل حول تطوير الخطط الاستراتيجية من المعهد الديمقراطي الأمريكي 2013- اليمن

ورشة عمل حول حقوق الانسان والعدالة الجنائية UNDP 2008 - اليمن.

المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الأول للعدالة الجنائية في التشريع اليمني (ممثلاً عن نيابة عدن) - 2008م.

دورة تأهيلية لأعضاء النيابة - مكتب النائب العام- المعهد العالي للقضاء عام 2000.

دورة تنشيطية لأعضاء النيابة العامة في المعهد العالي للقضاء بصنعاء عام 2000.

العديد من الدورات الداخلية منها (معهد القضاء العالي في صنعاء لمدة ستة أشهر-1998).

