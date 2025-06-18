شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة للظروف الاستثنائية...دولة خليجية تعفي الإيرانيين داخل الدولة من الغرامات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قرار إعفاء رعايا الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتواجدين داخل الدولة من الغرامات المترتبة على تأخرهم في مغادرة البلاد، سواء كانوا من المقيمين أو من القادمين بتأشيرات زيارة بمختلف أنواعها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في إطار الاستجابة الإنسانية للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في ظل إغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات، ما حال دون قدرة هذه الفئة على العودة إلى بلادهم.

وأكدت الهيئة الاتحادية التزامها التام بالبعد الإنساني وحرصها على تقديم التسهيلات والدعم الكامل للمقيمين والزوار، داعية جميع المستفيدين من هذا الإعفاء إلى المبادرة بالتسجيل عبر منصة الخدمات الذكية أو مراجعة مراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة لاستكمال الإجراءات.