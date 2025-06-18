شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قبائل مأرب تنتفض ضد المليشيات الحوثية وتقتحم مقراتها "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت قبائل عنس بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، على اقتحام وإحراق مقرات تابعة لميليشيا الحوثي، بعد تصاعد التوترات إثر فرض جبايات جديدة على شاحنات نقل مادة "النيس" في قرية سامة.

ورفضت القبائل مطالب الجماعة بالحصول على نصف عائدات النيس، ما أدى إلى تحرك قبلي قوي، تم خلاله السيطرة على عدد من النقاط ومكاتب الجباية التابعة للحوثيين، وطرد الأطقم الأمنية، وإضرام النار في مرافق التحصيل.

ويعود التوتر، وفقا لمصادر محلية، إلى إقدام القيادي الحوثي داهم العمياء، المعروف بـ"أبو صلاح الجمل"، على فرض إتاوات جديدة ومضاعفة على سائقي الشاحنات، وهو ما أثار موجة غضب في أوساط السكان الذين اعتبروا هذه الإجراءات تهديدًا لمصدر رزقهم.

وبحسب مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت مسلحين وهم يطلقون النار في الهواء، ويقومون بتدمير وإحراق الكانتينات التي نصبتها الجماعة في مواقع التحصيل، فيما انسحبت أطقم حوثية من الموقع دون اشتباك.

وكان سائقو شاحنات نقل النيس قد نفذوا في أبريل الماضي إضرابًا احتجاجيًا بعد أن رفعت الجماعة رسوم الجباية من 15 ألف ريال إلى 30 ألفًا للمتر المكعب، بالإضافة إلى فرض ما تُعرف بـ"زكاة الركاز" التي تنهبها السلالة الحوثية بمسمى "الخمس" ورفعها للنصف لتصل إلى أكثر من 7200 ريال عن كل شاحنة.

وحمّل الشيخ محمد حسين المقدشي، أحد أبرز مشايخ قبائل ذمار، ميليشيا الحوثي ومحافظ المحافظة ومدير الأمن ومسؤول التعبئة العامة التابعين للجماعة، مسؤولية تفجير الموقف، بسبب ما وصفه بإجراءات تعسفية وغير قانونية بذريعة "تنظيم قطاع النيس".

وحذر الشيخ المقدشي مليشيات الحوثي من نهب حقوق القبيلة متوعدا بمواجهتها بالسلاح للدفاع عن الحقوق الخاصة لقبيلته في وجه تسلط "بني هاشم".