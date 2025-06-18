شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : دولة عربية تفاجئ العالم وتُسقط طائرات إيرانية متجهة لقصف تل أبيب (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر اليوم مقطع فيديو يُظهر مروحيات الأباتشي الأردنية وهي تطلق صواريخ باتجاه طائرات مسيرة إيرانية الصنع كانت في طريقها لتنفيذ هجمات جوية على إسرائيل، وذلك أثناء تحليقها قرب المجال الجوي الأردني.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع هذا الحدث، معبرين عن استغرابهم من موقف الأردن الذي بدا وكأنه يقف لحماية إسرائيل، في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل والمنطقة.

وعبر بعض النشطاء عن استيائهم من دور الأردن في اعتراض المسيرات، معتبرين أن هذا التصرف قد يعقد موقف الأردن الإقليمي، بينما رأى آخرون أن الأردن يسعى للحفاظ على أمن حدوده واستقرار المنطقة.

يأتي هذا المشهد في سياق تصاعد المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وسط تحركات إقليمية متسارعة وتوترات متزايدة قد تؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.