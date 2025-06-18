شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سقوط صاروخ ايراني بالضفة الغربية ...لن تصدق كيف تعامل معه الفلسطينيين "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - iframe allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="476" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRashidMaarouf2%2Fvideos%2F1120282883260340%2F&show_text=false&width=261&t=0" style="border:none;overflow:hidden" width="261">

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : سقوط صاروخ ايراني بالضفة الغربية ...لن تصدق كيف تعامل معه الفلسطينيين "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.