شكرا لقرائتكم خبر عن صرخ "ماي داي".. آخر كلمات قائد الطائرة الهندية المنكوبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت السلطات الهندية عن الكلمات الأخيرة التي أرسلها قائد طائرة "إير إنديا" بوينغ 787 الرحلة رقم 171، قبل ثوان من تحطمها يوم الخميس في أحمد آباد في شمال غربي البلاد، مبينة أنه صرخ قائلاً "ماي داي" وهو نداء استغاثة دولي معروف في عالم الطيران.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الهندية على لسان متحدثها سكاي سينها، أن قائد الطائرة كابتن سميت سابهروال، التي كانت متجهة من مدينة أحمد آباد إلى مطار غاتويك في لندن، أرسل نداءات استغاثة إلى برج المراقبة، عندما فشلت الطائرة في الارتفاع عن 650 قدمًا بعد الإقلاع. وقال في رسالته الأخيرة: "قوة الدفع لم تتحقق.. نحن نسقط.. ماي داي.. ماي داي.. ماي داي".

لكن بعد ثوانٍ من إرسال نداء الاستغاثة، رد برج المراقبة، لكن حينها فقد الاتصال بالطائرة. وقال سينها "بعد دقيقة واحدة تماما، تحطمت الطائرة في ميغانيناغار، التي تبعد كيلومترين فقط عن المطار".

"ماي داي".. ويكرر 3 مرات

ويُعد "ماي داي" نداء استغاثة دوليًا يستخدم عبر موجات الراديو للإبلاغ عن خطر جسيم يهدد الطائرة، ويُكرر ثلاث مرات للدلالة على حالة طارئة قصوى، وفق ما نقلته صحيفة "hindustan times" المحلية.

وأتى الكشف عن آخر كلمات الكابتن، بعدما عثرت السلطات الهندية، أمس الأحد، على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة.

وقال بي كي ميشرا، أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في بيان إنه "تم العثور على الصندوق الأسود" الذي يسجل المحادثات في قمرة القيادة. وعُثر على الصندوق الأسود الأول الجمعة.

وأسفر تحطم طائرة بوينغ 787 التابعة للخطوط الجوية الهندية في حيّ سكني في مدينة أحمد آباد الهندية الخميس عن مقتل 279 شخصا على الأقل، بحسب آخر حصيلة أصدرتها السلطات السبت، مما يجعلها أعنف كارثة جوية في العالم منذ 2014.

وقال مصدر مطّلع إن حادث التحطم هذا هو الأول من نوعه لطائرة من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، وهي طائرة للمسافات الطويلة دخلت الخدمة في العام 2011.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تُقلع ثم تعجز عن الارتفاع، قبل أن تسقط بقوة على الأرض.

وأمرت سلطات الطيران المدني، الجمعة، بإجراء فحص "احترازي" لطائرات بوينغ 787 التي تستخدمها الخطوط الجوية الهندية.

في حين، أعلنت وكالتا التحقيق في حوادث الطيران في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أنهما سترسلان فرقا لدعم المحققين الهنود.



