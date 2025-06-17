شكرا لقرائتكم خبر عن إثر وعكة صحية مفاجئة في عدن...نقل وزير يمني إلى المستشفى والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أُصيب وزير التخطيط والاتصالات في الحكومة اليمنية الشرعية، الدكتور واعد باذيب، بوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في العاصمة المؤقتة عدن، بحسب ما أفادت به مصادر محلية مطلعة.
وأوضحت المصادر أن الوزير تعرض لذبحة صدرية استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً، حيث يخضع حالياً للرعاية الصحية اللازمة، مشيرةً إلى أن حالته مستقرة وتحت الملاحظة الطبية الدقيقة.
وقد تلقى باذيب رسائل تضامن واسعة ودعوات بالشفاء العاجل من عدد من زملائه في الحكومة وشخصيات سياسية وإعلامية، تعبيراً عن تمنياتهم بعودته السريعة لممارسة مهامه.
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