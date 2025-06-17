شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025 والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - متوسط أسعار الذهب في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 404,000 ريال
بيع = 409,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 50,100 ريال
بيع = 52,700 ريال
متوسط أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,962,800 ريال
بيع = 1,985,100 ريال
جرام عيار 21
شراء = 245,300 ريال
بيع = 248,100 ريال
أسعار الذهب تختلف من محل لآخر
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