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اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025

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اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - متوسط أسعار الذهب في صنعاء

جنيه الذهب

شراء = 404,000 ريال  

بيع = 409,000 ريال 

جرام عيار 21

شراء = 50,100 ريال  

بيع = 52,700 ريال    

متوسط أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب

شراء = 1,962,800 ريال 

بيع = 1,985,100 ريال 

جرام عيار 21

شراء = 245,300 ريال 

بيع = 248,100 ريال 

أسعار الذهب تختلف من محل لآخر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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