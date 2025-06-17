شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - متوسط أسعار الذهب في صنعاء جنيه الذهب شراء = 404,000 ريال بيع = 409,000 ريال جرام عيار 21 شراء = 50,100 ريال بيع = 52,700 ريال متوسط أسعار الذهب في عدن جنيه الذهب شراء = 1,962,800 ريال بيع = 1,985,100 ريال جرام عيار 21 شراء = 245,300 ريال بيع = 248,100 ريال أسعار الذهب تختلف من محل لآخر

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