شكرا لقرائتكم خبر عن مالك مزرعة يخنق العامل حتى الموت"جريمة مروعة تهز اليمن" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مواطن على خنق عامل حتى الموت، كان يعمل لديه في مرزعة قات بمنطقة قرن الأسد، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب "مرسال فواز شرف رعانه" من أبناء مديرية المخادر بمحافظة إب، لقي حتفه، على يد مزارع، يعمل لديه في منطقة قرن الأسد بمحافظة البيضاء.

وأوضحت المصادر أن الجاني، أقدم على خنق الشاب حتى الموت، وذلك عقب خلاف بينهما، دون معرفة أسباب وتفاصيل الخلاف.

وطالبت المصادر الجهات الأمنية التابعة للمليشيات بتحمل مسؤولياتها والقبض على الجاني وتقديمه للعدالة.

وشهدت المنطقة ذاتها، قبل أيام، جريمة قتل وإصابة أكثر من 15 شخصًا، داخل المسجد، على يد مسلح مختل عقليًا.