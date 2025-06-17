شكرا لقرائتكم خبر عن دولة تفعل خاصية العثور على مخابئ خوفا من استهدافها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فعّلت السلطات القبرصية، الأحد، تطبيقاً جديداً للإنذار المبكر يهدف إلى تزويد السكان بمعلومات فورية عن أقرب الملاجئ في حالات الطوارئ، وذلك في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران، ومخاوف من أن تصبح الجزيرة هدفًا محتملاً لأي هجوم إيراني.

2200 غرفة ومخبأ

ووفقاً لوزارة الداخلية القبرصية، تمتلك البلاد نحو 2200 غرفة ومخبأ مخصصة للطوارئ، يجري حالياً تعزيز الاستعدادات بشأنها، بالتزامن مع تحركات أمنية احترازية.

تصاعد القلق

ويأتي هذا الإجراء بعد تصاعد القلق من احتمال استهداف القواعد العسكرية البريطانية في قبرص، وعلى وجه الخصوص قاعدة "أكروتيري" الواقعة غرب مدينة ليماسول، والتي تبعد 275 كيلومتراً فقط عن ميناء حيفا في شمال إسرائيل. وتُعد القاعدة مركزاً استراتيجياً استخدمته بريطانيا لعمليات انتشار عسكري متكررة خلال العقود الماضية.

طائرات مقاتلة

وفي خطوة داعمة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، عن إرسال طائرات مقاتلة من طراز "تايفون" إلى الجزيرة. وعند سؤاله بشأن دعم إسرائيل عسكرياً، امتنع ستارمر عن الخوض في تفاصيل ما وصفه بـ"الوضع المتسارع".

طائرات إسرائيلية

وفي سياق متصل، أفادت إذاعة "RIK" القبرصية بأن شركات الطيران الإسرائيلية قامت بنقل عدد من طائراتها إلى مطارات قبرص كإجراء احترازي، بينما شددت السلطات المحلية الإجراءات الأمنية في مطاري لارنكا وبافوس تحسبًا لأي طارئ.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد تصعيداً غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة المواجهة لتشمل أطرافاً إقليمية ودولية.