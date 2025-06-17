شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : نقل المرشد الإيراني " علي خامنئي" وعائلته إلى ملجأ تحت الأرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت قناة "إيران‌ إنترناشيونال" نقلا عن مصدرين مطلعين إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، نُقل إلى ملجأ تحت الأرض في لويزان، شمال شرق طهران، بعد ساعات من بدء الهجمات الإسرائيلية على طهران، فجر يوم الجمعة الماضي.

وأضافت، وفقًا لهذه الإفادة، فإن جميع أفراد عائلة المرشد، بمن فيهم نجله مجتبی، موجودون إلى جانبه.