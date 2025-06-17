شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...ترامب يتلقى هدية من رونالدو تحمل رسالة عن الحرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، قميص منتخب بلاده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بادرة رمزية تحمل دعوة للسلام.

وكان القميص يحمل توقيع النجم البرتغالي ورسالة خاصة جاء فيها: "إلى الرئيس دونالد ترامب.. اللعب من أجل السلام".

وتم تسليم الهدية عبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وذلك خلال مشاركة الرئيس الأمريكي وكوستا في قمة مجموعة السبع المنعقدة في كندا.

وعبر ترامب عن امتنانه وتقديره للهدية، حيث قرأ كلمة CR7 المكتوبة على القميص بصوت عال، قبل أن يلتقط صورة تذكارية وهو يحمل القميص الذي حمل الرقم 7.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية بين عدد من الدول، ما دفع العديد من الشخصيات العامة والرياضية حول العالم إلى توجيه رسائل تنادي بالسلام والتفاهم بين الشعوب.

رونالدو، الذي يبلغ 40 عاما، كان أنهى مؤخرا موسمه الكروي بمشاركة ناجحة مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، حيث لعب دورا حاسما بتسجيله هدفين في نصف النهائي والنهائي، مما منح "السيلساو" ثالث ألقابه القارية.

ويُعد هذا الإنجاز الأول لرونالدو منذ انتقاله إلى نادي النصر السعودي عام 2021، بعد فترة لم يحقق فيها سوى لقب كأس العرب الودية.

ورغم تقدمه في العمر، لا يزال النجم البرتغالي يؤمن بقدرته على تحقيق المزيد من البطولات مع فريقه، رافضا عروضا سابقة للمشاركة في كأس العالم للأندية، ومصرا على البقاء مع فريقه السعودي لتحقيق طموحه الرياضي.