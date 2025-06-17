شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة...الكشف آخر مستجدات فتح طريق عقبة ثرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي محمد مهيم عن مستجدات الجهود المبذولة لفتح طريق عقبة ثرة، مشيرًا إلى استمرار التحركات المجتمعية والرسمية في هذا الصدد.

وقال مهيم في منشور له: "كنا صباح اليوم أسفل عقبة ثرة، برفقة عدد من الشخصيات الاجتماعية من أبناء المنطقة، وذلك بالتزامن مع وصول مدير مكتب الأشغال العامة في سيارة قائد الجبهة للصعود إلى العقبة بغرض معاينتها".

وأضاف: "تم رفض السماح لنا بالصعود مع الوفد، واقتصر الأمر على المدير والقيادة العسكرية، لكننا رغم ذلك نؤكد استمرارنا في المساعي الجادة والتواصل الحثيث لفتح هذا الطريق الحيوي، الذي يمثل شريان حياة لأبناء الوطن".

وأكد مهيم أن الجميع يعلّق الآمال على تغليب صوت العقل والحكمة، بما يضمن المصلحة العامة بعيدًا عن أية اعتبارات أخرى.