شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر مادية فادحة...حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً وسط إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق هائل في وقت متأخر من مساء الإثنين داخل أحد المحلات التجارية بمدينة إب، وسط اليمن، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة دون تسجيل إصابات بشرية.

وأفادت مصادر محلية أن الحريق اندلع في "سوق غيث التوفير" الواقع بشارع الأوقاف وسط المدينة، مضيفة أن ألسنة اللهب أتت على كافة محتويات المركز التجاري قبل وصول فرق الدفاع المدني، التي وصلت متأخرة، بحسب وصف شهود.

وما تزال أسباب الحريق قيد التحقيق، وسط ترجيحات أولية تفيد بأن ماساً كهربائياً قد يكون السبب وراء اندلاع النيران. الحادثة أعادت تسليط الضوء على ضعف استجابة الدفاع المدني ومخاطر غياب اشتراطات السلامة في المنشآت التجارية.