شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحرس الثوري يأمر بإخلاء المدن "الإسرائيلية" فورا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصعيد جديد، وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرًا شديد اللهجة، داعيا إلى إخلاء المدن في الأراضي المحتلة فورا تحسبا لهجوم عسكري وشيك.

وأكد الحرس الثوري أن سلاح الجو والفضاء الإيراني يستعد لتنفيذ ضربات دقيقة خلال الساعات القادمة، تستهدف منشآت ومراكز حساسة داخل إسرائيل، في إطار الرد الإيراني على الهجمات الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن أي مدينة أو منشأة أو مركز عسكري داخل الأراضي المحتلة سيُعتبر هدفا مشروعا للقوات الإيرانية، وسط توقعات بحدوث تصعيد غير مسبوق خلال الساعات المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد وهدد سكان طهران من على منصة “تروث سوشال” وقال:” على الجميع إخلاء طهران فورا”.