شكرا لقرائتكم خبر عن أفرح كل اليمنيين.. سوريا تصدر قرار يستفز السعوديين والاماراتيين والان مع التفاصيل



وعندما تجاوز الصلف الإسرائيلي الاعراف والقوانين الدولية، وأطلقت إسرائيل صاروخ بالقرب من المجلس الرئاسي في تهديد مباشر لحياة الشرع، فإن أردوغان لم يحرك ساكنا، ثم ان الجميع يدركون إن تركيا لها أطماع كبيرة لقضم أجزاء واسعة من الأراضي السورية. لذلك فقد كان الشعب السوري يدرك هذا الأمر ويعلم ان تصريحات أردوغان تشبه الطبول التي يكون صوتها عال لكن داخلها فارغ، فقد اعتاد أردوغان على التصريحات الرنانة التي تدغدغ مشاعر الشعوب، لكنها لا تحقق لهم أية مصلحة.

الدولة الوحيدة في العالم التي ساندت الحكومة السورية الجديدة وقدمت للشعب السوري الدعم والمساندة هي المملكة العربية

لكن يبدوا ان المسؤولين في وزارة الداخلية السورية، كان لهم رأي آخر، وغردوا خارج السرب من خلال القرار الذي أصدرته، والذي يكشف الجحود والنكران لكل ما فعلته وقدمته السعودية، وهو قرار مستفز، فقد فرضت رسوم على أي مواطن سعودي يرغب بدخول الأراضي السورية.

حيث أعلنت وزارة الداخلية السورية وبشكل رسمي قرار يتعلق بتحديث رسوم تأشيرات الدخول إلى الأراضي السورية، بما يتوافق مع ما وصفته بـ"سياسة تنظيم الدخول" وفقًا للمعايير الدبلوماسية والعلاقات مع الدول المختلفة، وبحسب القرار، تم تحديد قيمة تأشيرة الدخول للمواطنين السعوديين بـ150 دولارًا أمريكيًا (حوالي 550 ريالًا سعوديًا)، تُدفع نقدًا عند الوصول أو إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية.

السعوديين يستطيعون دفع أضعاف هذا المبلغ، كما يمكنهم السفر إلى العديد من دول العالم دون دفع أي رسوم، لكن كان على الداخلية السورية إعفاء السعوديين من الرسوم، ليس من باب المن والأذى، ولكن من باب رد الجميل وتقدير ما قامت به السعودية، فرب العزة يقول في محكم التنزيل وتحديدا في سورة الرحمن ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) صدق الله العظيم.

الداخلية السورية لم تكتفي باستفزاز السعوديين فحسب، ولكنها أثارت أيضا غضب الإماراتيين، ففي الوقت الذي ساوت فيه بين كافة دول

وبالنسبة لليمنيين. فقد كان الامر مفرحا لهم، إذ وضعت مبلغ زهيد لليمنيين الراغبين في القدوم إلى الأراضي السورية، واكتفت برسوم قدرها 40 دولارًا فقط، مع ان الغالبية الساحقة من اليمنيين لا يفكرون لا بالسياحة ولا بالتنزه، انهم يفكرون فقط بالهجرة إلى الدول التي يحصلون منها على عمل ومورد رزق يمكنهم من إعالة أفراد عائلاتهم في ظل الظروف القاسية والمؤلمة التي يمر بها كل أطياف الشعب اليمني العظيم.

عدن - ياسمين التهامي - �قب الإطاحة بالنظام الوحشي لبشار الأسد، ووصول " أحمد الشرع " إلى سدة الحكم ليصبح رئيسا لسوريا، سارع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإعلان رسميا بأن التدخل في الشؤون السورية خط أحمر، لكن تبين إنها تصريحات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع، فحين توغلت القوات الإسرائيلية لتحتل أجزاء من الأراضي السورية، لم يطلق الجيش التركي حتى رصاصة واحدة.وعندما تجاوز الصلف الإسرائيلي الاعراف والقوانين الدولية، وأطلقت إسرائيل صاروخ بالقرب من المجلس الرئاسي في تهديد مباشر لحياة الشرع، فإن أردوغان لم يحرك ساكنا، ثم ان الجميع يدركون إن تركيا لها أطماع كبيرة لقضم أجزاء واسعة من الأراضي السورية. لذلك فقد كان الشعب السوري يدرك هذا الأمر ويعلم ان تصريحات أردوغان تشبه الطبول التي يكون صوتها عال لكن داخلها فارغ، فقد اعتاد أردوغان على التصريحات الرنانة التي تدغدغ مشاعر الشعوب، لكنها لا تحقق لهم أية مصلحة.الدولة الوحيدة في العالم التي ساندت الحكومة السورية الجديدة وقدمت للشعب السوري الدعم والمساندة هي المملكة العربية السعودية ، فقد كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في رفع العقوبات عن سوريا حين قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بدعوة الرئيس الشرع إلى الرياض ليلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية، وقد اثمرت تلك الجهود برفع العقوبات التي كانت تثقل كاهل الشعب السوري، كما ان السعودية هي التي سددت ديون سوريا، وقد عبر الشعب السوري وكذلك كل المسؤولين السوريين في الحكومة السورية بتلك الجهود المخلصة والصادقة.لكن يبدوا ان المسؤولين في وزارة الداخلية السورية، كان لهم رأي آخر، وغردوا خارج السرب من خلال القرار الذي أصدرته، والذي يكشف الجحود والنكران لكل ما فعلته وقدمته السعودية، وهو قرار مستفز، فقد فرضت رسوم على أي مواطن سعودي يرغب بدخول الأراضي السورية.حيث أعلنت وزارة الداخلية السورية وبشكل رسمي قرار يتعلق بتحديث رسوم تأشيرات الدخول إلى الأراضي السورية، بما يتوافق مع ما وصفته بـ"سياسة تنظيم الدخول" وفقًا للمعايير الدبلوماسية والعلاقات مع الدول المختلفة، وبحسب القرار، تم تحديد قيمة تأشيرة الدخول للمواطنين السعوديين بـ150 دولارًا أمريكيًا (حوالي 550 ريالًا سعوديًا)، تُدفع نقدًا عند الوصول أو إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية.السعوديين يستطيعون دفع أضعاف هذا المبلغ، كما يمكنهم السفر إلى العديد من دول العالم دون دفع أي رسوم، لكن كان على الداخلية السورية إعفاء السعوديين من الرسوم، ليس من باب المن والأذى، ولكن من باب رد الجميل وتقدير ما قامت به السعودية، فرب العزة يقول في محكم التنزيل وتحديدا في سورة الرحمن ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) صدق الله العظيم.الداخلية السورية لم تكتفي باستفزاز السعوديين فحسب، ولكنها أثارت أيضا غضب الإماراتيين، ففي الوقت الذي ساوت فيه بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي في حجم الرسوم لدخول سوريا، إلا انها استثنت مواطني الإمارات ووضعت رسوم اعلى، فحسب القرار الذي دخل حيز التنفيذ وشملت فئة الرسوم الموحدة البالغة 150 دولارًا الدول التالية: السعودية، مصر، قطر، الكويت، سلطنة عُمان، وتركيا. أما مواطنو الإمارات والعراق، فقد فُرضت عليهم رسوم بقيمة 250 دولارًا.وبالنسبة لليمنيين. فقد كان الامر مفرحا لهم، إذ وضعت مبلغ زهيد لليمنيين الراغبين في القدوم إلى الأراضي السورية، واكتفت برسوم قدرها 40 دولارًا فقط، مع ان الغالبية الساحقة من اليمنيين لا يفكرون لا بالسياحة ولا بالتنزه، انهم يفكرون فقط بالهجرة إلى الدول التي يحصلون منها على عمل ومورد رزق يمكنهم من إعالة أفراد عائلاتهم في ظل الظروف القاسية والمؤلمة التي يمر بها كل أطياف الشعب اليمني العظيم.

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