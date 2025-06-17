شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعترفون بمصرع قيادات عليا جراء الغارات الإسرائيلية ويعلنون «جميعنا مشاريع شهاده» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اول إعتراف ضمني بمصرع رئيس هيئة أركان جماعة الحوثي الإرهابية محمد الغماري رفضت مصادر حوثية نفي خبر مقتله.

حيث نقلت صحيفة نيوزويك الأميركية

رفض مصدر حوثي الكشف عن تفاصيل العملية الإسرائيلية الأخيرة على صنعاء، والتي أفادت مصادر إعلام إسرائيلية أنها استهدفت رئيس هيئة أركان الجماعة محمد الغماري.



ونقلت المجلة الأمريكية عن المصدر قوله إن الجماعة ستواصل معركتها ضد إسرائيل، رغم التقارير التي تحدثت عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت اجتماعًا لقيادات بارزة في الجماعة، استهدفت رئيس أركان الجماعة محمد الغماري.



وأكد أن الجماعة مستمرة في حملتها الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيّرة ضد إسرائيل، حتى في حال خسارة قيادات رفيعة.



وقال المصدر: "نحن جميعًا مشاريع شهادة، ولسنا خائفين من الاستهداف. كل قائد يخلفه ألف قائد