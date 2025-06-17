شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذير عاجل من ترامب...نزوح جماعي للسكان من طهران "لفيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شهد العاصمة الإيرانية طهران حاليًا حركة نزوح جماعي للسكان، عقب تصريحات نارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيها بشكل مباشر إلى إخلاء العاصمة فورًا.

وقال ترامب في بيان رسمي الليلة: "على الجميع إخلاء طهران فورًا"، دون تقديم توضيحات إضافية بشأن ما إذا كانت هناك ضربة وشيكة أو تصعيد عسكري كبير متوقع خلال الساعات القادمة.

ورصدت كاميرات وشهود عيان ازدحامًا كبيرًا على الطرق السريعة ومداخل العاصمة، وسط مخاوف من ضربة كبرى قد تستهدف مواقع حساسة في طهران، خاصة بعد الهجمات التي طالت منشآت نووية وإعلامية خلال الأيام الماضية.

وجاءت تصريحات ترامب بعد تقارير متسارعة تحدثت عن استعدادات عسكرية أمريكية محتملة للانضمام إلى العمليات الإسرائيلية داخل إيران، ما أثار الذعر في أوساط السكان، ودفع آلاف العائلات لمغادرة المدينة باتجاه الضواحي أو المناطق الجبلية.

وأكد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً... كررت ذلك مراراً! وعلى الجميع إخلاء طهران فوراً!".

يأتي هذا التحذير المباشر وسط أنباء عن سماع دوي انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الإيرانية، مما يشير إلى حالة تأهب قصوى. وعلق مسؤول أمريكي لشبكة CNN بأن الرئيس كان يتلقى تحديثات بانتظام قبل إصداره هذا الأمر.

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