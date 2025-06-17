شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق هائلة في أكبر القواعد الجوية "الإسرائيلية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت حرائق هائلة في قاعدة استراتيجية للجيش "الإسرائيلي" جراء قصف صاروخي إيراني . وقالت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي إن " حرائق اندلعت في قاعدة نيفاتيم الجوية بالنقب بعد سقوط صواريخ إيرانية عليها" . واضافت أن صواريخ أخرى استهدفت "تل أبيب" وبئر السبع . مؤكدة أن " الشرطة الإسرائيلية داهمت مكاتب عدد من الصحافيين العرب في حيفا وصادرت معداتهم على خلفية تصوير مشاهد الهجوم الصاروخي الإيراني" . في السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف القاعدة التي انطلق منها العدوان على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران .

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