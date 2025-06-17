شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد لحظات من مطالبات الرئيس الامريكي للمواطنين باخلاء طهران ...قصف غير مسبوق على حي بيروزي الذي يسكن فيه خامنئي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �اجـــــــــــــل: هجوم إسرlئيلي كبير على حي بيروزي وهو الحي الذي يتوقع بأن المرشد يقيم فيه.

عدن - ياسمين التهامي - �اجـــــــــــــل: هجوم إسرlئيلي كبير على حي بيروزي وهو الحي الذي يتوقع بأن المرشد يقيم فيه.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : بعد لحظات من مطالبات الرئيس الامريكي للمواطنين باخلاء طهران ...قصف غير مسبوق على حي بيروزي الذي يسكن فيه خامنئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.