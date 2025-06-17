شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بصنعاء تعميمًا بشان الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب في المدارس الأهلية.

وتضمن التعميم ضرورة تحرير عقود بين المدارس وأولياء الأمور، تشمل الرسوم الدراسية المتفق عليها.

وألزم التعميم المدارس الاهلية بالتعاقد مع المعلمين والمعلمات الحاصلين على المؤهلات اللازمة لمدة عام دراسي، مع تحديد نوع العمل ومقدار الراتب الشهري، وتسليم نسخة من العقود للمعلمين.

وأكدت التعميم على أهمية احتساب قيمة الكتب الدراسية الحكومية للطلاب وفقًا للأسعار المحددة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى احتساب أسعار الكتب المضافة بناءً على سعر التكلفة.

وبدأت عملية القيد والتسجيل والانتقال للعام الدراسي الحالي، الاحد 16 يونيو/حزيران 2025، وستستمر لاسبوعين.