شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس الامريكي ترامب يطالب كل سكان العاصمة الايرانية طهران بالاخلاء فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترمب: على الجميع إخلاء طهران فورا

عدن - ياسمين التهامي - ترمب: على الجميع إخلاء طهران فورا

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