شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة...السعودية تعلن تحديثات جديدة في نظام الإقامة "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية، في قرار مفاجئ، عن تحديثات رسمية في نظام الإقامة الدائمة لعام 2025، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جاذبيتها كوجهة للاستقرار والاستثمار في المنطقة.

وحددت السلطات السعودية تكلفة الإقامة الدائمة لمدة عام واحد بمبلغ 100 ألف ريال سعودي، مع إتاحة خيار السداد بالتقسيط لتسهيل الحصول على هذه الخدمة لشريحة أوسع من المتقدمين.

كما توفر المملكة خيار الإقامة الدائمة غير محدودة المدة مقابل مبلغ 800 ألف ريال سعودي تُدفع مرة واحدة، مما يمنح المستفيدين استقراراً دائماً دون الحاجة لتجديد الإقامة سنوياً.

شروط الإقامة الدائمة بدون كفيل

واشترطت الحكومة السعودية على المتقدمين للإقامة الدائمة توفر عدد من المعايير الأساسية، من بينها:

امتلاك جواز سفر ساري المفعول

أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً

اجتياز الفحوصات الطبية المعتمدة

تقديم ما يثبت توفر دخل شهري ثابت

ويُمنح حاملو الإقامة الدائمة في المملكة العديد من المزايا، أبرزها حرية الدخول والخروج دون قيود، وإمكانية شراء العقارات في معظم أنحاء المملكة باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية، فضلاً عن الحق في العمل بمختلف القطاعات دون الحاجة إلى كفيل.

وتأتي هذه التحديثات في إطار استراتيجية المملكة الهادفة لتنويع الاقتصاد وزيادة استقطاب الكفاءات والاستثمارات الأجنبية، من خلال توفير باقات إقامة مرنة تشمل الإقامة الدائمة والمؤقتة لأغراض العمل أو الدراسة أو السياحة، بما يلبي احتياجات المقيمين ويتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.