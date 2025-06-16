شكرا لقرائتكم خبر عن بينها اليمن...طارق صالح يحذر من قنبلة موقوتة في عدد من البلدان العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرعضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، من "قنبلة موقوتة"، زرعها الحرس الثوري الإيراني في العديد من بلدان المنطقة. وقال صالح، في منشور على منصة إكس: "الولاء لله والانتماء للوطن والاحتماء بقيم الجمهورية والاحتكام للدستور والقانون وتحقيق المواطنة المتساوية هو هدفنا وغايتنا في مواجهة كل أفكار الضلال والرجعية". وأضاف: "الولاية والامامة وغيرها أفكار تاريخية كانت ولاتزال مصدرا للصراعات والتشظي، وهي اليوم قنابل طائفية مزقت النسيج الاجتماعي لكل البلدان التي استهدفها الحرس الثوري الايراني بمليشياته".

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