شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ وإبنه يعلن الخبر الحزين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي الفنان التونسي محمد علي بالحارث، بعد نحو خمسة عقود في الوسط الفني، قدم خلالها عدداً كبيراً من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية ممثلاً ومخرجاً



وأكد حبيب بالحارث، وفاة والده إثر تعرّضه إلى وعكة صحية