شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ وإبنه يعلن الخبر الحزين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توفي الفنان التونسي محمد علي بالحارث، بعد نحو خمسة عقود في الوسط الفني، قدم خلالها عدداً كبيراً من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية ممثلاً ومخرجاً
وأكد حبيب بالحارث، وفاة والده إثر تعرّضه إلى وعكة صحية
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ وإبنه يعلن الخبر الحزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.