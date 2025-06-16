شكرا لقرائتكم خبر عن السعر الان...أسواق الصرافة تفاجئ الجميع بتغييرات كبيرة في أسعار الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الريال اليمني انهياره المتسارع أمام العملات الأجنبية، في مدينة عدن، مع استمرار استقراره في صنعاء. وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة في عدن وصنعاء، اليوم الإثنين 16يونيو2025: أسعار الصرف في عدن: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 2625 ريال يمني سعر البيع: 2651 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 690 ريال يمني سعر البيع: 695 ريال يمني أسعار الصرف في صنعاء: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 535 ريال يمني سعر البيع: 537 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 139.80 ريال يمني سعر البيع: 140.20 ريال يمني

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