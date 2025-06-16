شكرا لبحثكم عن خبر اختتام فعاليات مهرجان يافع التراثي 2025 في منطقة القراعي بالمفلحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يافع – اللجنة الإعلامية

اختتمت اليوم الإثنين فعاليات مهرجان يافع التراثي لعام 2025م، في منطقة القراعي بمديرية المفلحي، وسط حضور رسمي وشعبي واسع، يعبر عن اعتزاز أبناء يافع بهويتهم الثقافية وتقاليدهم الأصيلة.

وشهد المهرجان عروضاً مميزة من فقرات البرع والزوامل، قدمتها فرق شعبية تمثل مختلف مناطق يافع، في أجواء احتفالية أعادت إحياء صور من الموروث الشعبي الذي تفخر به المنطقة.

وحضر فعالية اليوم الختامي عدد من القيادات السياسية والاجتماعية، تقدمهم الشيخ عبدالرب النقيب، والدكتور عيدروس اليهري عضوا هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى جانب الأمير محمد غالب العفيفي نائب سلطان يافع بني قاصد، ولفيف من المشايخ، والشخصيات الاجتماعية، ورجال الأعمال.

وتخللت الفعالية كلمات ترحيبية، أكدت أهمية الحفاظ على التراث الشعبي كعنصر أساسي من عناصر الهوية اليافعية، وأشادت بتلاحم أبناء يافع في مثل هذه المناسبات الجامعة التي تعكس وحدة المجتمع وتعزز القيم الأصيلة.

الجدير بالذكر أن المهرجان استمر لمدة أربعة أيام، بدءاً من قلعة القارة التاريخية، ثم الهجر، فالموسطة، وختاماً بالمفلحي، وشهد مشاركة واسعة من مناطق يافع المختلفة، بالإضافة إلى وفد من أبناء يافع حضرموت، وشخصيات من عدن ولحج والضالع وأبين وسقطرى.

وفي ختام الفعالية، أكد القائمون على مهرجان يافع التراثي أهمية الاحتفاء بالموروث الثقافي سنوياً، لما تمثله من رافد حيوي للثقافة الجنوبية، وتعزيزاً للهوية اليافعية كرمز للتنوع والتكامل المجتمعي.