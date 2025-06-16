شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة للمبادرات الشبابية المجتمعية في مختلف المجالات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن :

أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، دعم الحكومة للمبادرات الشبابية المجتمعية في مختلف المجالات والتي تعزز من قيم التكافل في المجتمع وتقود لتكريس طاقات الشباب في خدمة وطنهم ومجتمعاتهم، ونموذج لقيمة التكاتف على المستوى الرسمي والشعبي لتجاوز الظروف الاستثنائية الصعبة الراهنة.

جاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، فريق المبادرة الشبابية لإعادة تأهيل وترميم الطريق الدولي أبين، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولى زنجبار- مودية بطول 148 كيلومتر وبتكلفة مليون و900 الف ريال سعودي.

وأطلع رئيس الوزراء من الفريق الشبابي، على تفاصيل وفكرة المبادرة والتي جاءت استجابةً لمعاناة المسافرين عبر هذا الطريق الحيوي الدولي الذي لحقت به أضرار كبيرة مما يعيق حركة المرور ويهدد سلامة مستخدميه.. موضحين انه تم انجاز 46 كيلو متر من المرحلة الأولى لإعادة التأهيل والممتدة من زنجبار الى شقرة وهي الأكثر تضرراً ويجري حالياً استكمال المشروع وصولاً الى موديه.

وأوضح الفريق الشبابي، ان المرحلة الثانية من المشروع ستكون إعادة تأهيل وترميم الخط الدولي موديه-المحفد بطول 120 كيلو متر، ويجري البحث عن تمويل لها.

ووجه دولة رئيس الوزراء، صندوق صيانة الطرق ومؤسسة الطرق والجسور، بتمويل وتنفيذ المرحلة الثانية من إعادة تأهيل وترميم الخط الدولي موديه - المحفد.. منوهاً بما يقوم به الفريق الشبابي عبر هذه المبادرة والتي تعد رسالة للجميع بأهمية التكاتف والاسهام في بناء الوطن.

وأعتبر المبادرة الشبابية لإعادة تأهيل وترميم الطريق الدولي أبين، مثالاً ونموذجاً يُحتذى به وتمثل جانباً مشرقاً وإيجابياً يمتاز به أبناء مجتمعنا، وتستحق التكريم والدعم.. مؤكداً الدعم للجميع الذين يؤدون أعمالاً تطوعية تسهم في خدمة المجتمع وتخفيف معاناته، ومساندة جهود الدولة والحكومة في هذا الجانب.