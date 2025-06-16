شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي غربي يفاجئ الجميع ويكشف كم ستستمر الحرب بين إسرائيل وإيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيما أحجم المسؤولون الإسرائيليون عن التوضيح المدة الزمنية التي ستستغرقها الحرب ضد إيران، رجح دبلواسي غربي رفيع أن تطول لعدة أسابيع.

وقال الدبلوماسي الذي رفض الافصاح عن اسمه، لمراسل العربية/الحدث في بروكسيل اليوم الإثنين "نتوقع استمرار الحرب أسابيع قليلة ولا تعلم الآن تداعياتها أو نتيجتها بالنسبة إلى البرنامج النووي الإيراني"

كما أوضح أن "مخزون الصواريخ الايرانية يظل محدودا مهما كانت قدرات تصنيعها، ما سيؤثر في أمد المواجهة"

"ستخسر سياسيا"

إلى ذلك، اعتبر أنه "في حال توقفت هجمات اسرائيل دون تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل فستخسر سياسياً"

وأكد أنه "من المبكر جدا التكهن بنتائج الصراع بين أجهزة صنع القرار في ايران"

كما رأى أن الجبهة الاسرائيلية "لن تتفكك مهما ارتفعت الخسائر البشرية لأن تل أبيب تعتبر طهران خطرا وجودوديا بدليل تحملها كافة الخسائر الناجمة عن حرب غزة"

وكان أكثر من مسؤول إسرائيلي أكد خلال الأيام الماضية أن بلاده حققت كافة أهداف المرحلة الأولى من الهجوم على إيران، إلا أنه أوضح أن مزيداً من الأهداف لا تزال تنتظر اتمامها.

في حين شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس على أن بلاده ستوقف الضربات في حال أوقفت إسرائيل هجماتها.

بينما أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤله بامكانية التوصل قريباً لاتفاق بين الجانبي، وفق تعبيره.

يأتي ذلك، فيما لا يزال في جعبة طهران آلاف الصواريخ البليستية والمسيرات، وفق تفييمات استخباراتية إسرائيلية.

ومنذ يوم الجمعة 13 يونيو أطلقت إسرائيل حملة هجمات واسعة النطاق على إيران، مستهدفة خصوصاً مواقع عسكرية ونووية، بهدف معلن هو منعها من تطوير أسلحة نووية، وهي مسألة لطالما نفتها طهران.

فبعد عقود من الحروب بالوكالة والعمليات المحدودة، تصادمت الدولتان لأول مرة عسكريا بشكل مباشر بهذه الشدة.