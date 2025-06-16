شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رصد صواريخ باليستية في سمائها...دولة خليجية تفاجئ الجميع بهذا البيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت دولة الكويت، اليوم الاثنين، أن الصواريخ التي رصدت في البلاد على نطاق جوي مرتفع "لا تشكل خطرا على أراضيها".

وكانت مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مرور صواريخ فوق أجواء الكويت.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الكويتي نشر على حسابه في منصة إكس: "توضح رئاسة الأركان العامة للجيش، بشأن ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن رؤية صواريخ، مؤكدة أن هذه الصواريخ الباليستية كانت ﻓـي نطاقات جوية مرتفعة جدا وخارج المجال الجوي لدولة الكويت، وﻻ تشكل أي تهديد ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ الكويتية".

وقال نشطاء إن "سبب مشاهدة مناطق مختلفة لهذه الصواريخ هي إنها خارج الغلاف الجوي على ارتفاع أكثر من 500 كم، ولا يمكن لأي سلاح اعتراضها في هذه اللحظة".

وفي 13 يونيو شنت اسرائيل هجوما مباغتا على عدة مواقع نووية وعسكرية في إيران وردت الاخيرة باطلاق المئات من الصواريخ الباليستية باتجاه مناطق اسرئيلية في تصعيد مستمر حتى اليوم.