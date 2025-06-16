شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بملايين الريالات...حريق يلتهم مقهى يمني شهير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت فرق الدفاع المدني في مديرية الديس بمحافظة حضرموت الساحل من إخماد حريق هائل اندلع في "مقهى لندن" بمنطقة باجعمان، في حادثة أثارت ذعر السكان وخلفت خسائر مادية كبيرة.

وأفادت فرق الإطفاء أن النيران التهمت أجزاء واسعة من المقهى قبل أن تتم السيطرة عليها، مؤكدة أن الخسائر الأولية تُقدّر بنحو 28 مليون ريال يمني. وقد باشرت الفرق الجنائية التحقيق في الحادث، وبدأت بجمع الاستدلالات وإعداد التقارير الفنية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

الحادث أعاد إلى الواجهة ضرورة تعزيز إجراءات السلامة في المنشآت التجارية، خصوصًا في المناطق الحيوية المكتظة بالزوار.