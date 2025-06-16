شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مغادرته اليمن...الإنتربول يلقي القبض على يمني متهم برتكاب جرائم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �الت الشرطة العمانية: الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) تتمكن من استعادة مُتهم من الجنسية اليمنية.

وأضافت: غادر البلاد بعد ارتكابه عدّة جرائم اختلاس وغسل أموال أثناء فترة عمله بإحدى الشركات التجارية، وتستكمل الإجراءات القانونية.



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