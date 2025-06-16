إعلام إيراني: انتظروا لدينا مفاجئة

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عدن - ياسمين التهامي - �جهت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، تحذيراً شديد اللهجة إلى الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت القوات الإيرانية في بيان المستوطنين، إلى “مغادرة الأراضي المحتلة فوراً”، لأنّها “بالتأكيد لن تكون صالحة للسكن في المستقبل القريب”، وفق ما جاء في البيان.

واعتبرت القوات المسلحة أنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، “يعرض حياة السكان للخطر من أجل مصالحه الشخصية”.

وحذرت من أنّه بدأ “بجرائم لن يكون لها نهاية سوى الهزيمة”، مؤكدةً أنّ “تجاهل التحذيرات سيؤدي إلى أيام أصعب بالنسبة لكم”.

كما حمّلت طهران حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن التصعيد، محذّرةً المستوطنين من “السماح للنظام المجرم باستخدامهم كدروع بشرية”.

ويتواصل الردّ الإيراني الواسع على العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث، عبر موجات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مستهدفًا مواقع حساسة في عمق الأراضي المحتلّة، وذلك في إطار عمليات “الوعد الصادق 3”.

وأصابت الصواريخ الايرانية في المرحلة الرابعة من عملية الوعد الصادق ابنية في حيفا وتل ابيب واشعلت النيران فيها.

وقبل قليل أطلقت إيران دفعة صاروخية كبيرة من المحافظات المركزية والغربية الى “إسرائيل”.

وعصراليوم قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري: رصدنا إطلاق 50 صاروخًا من إيران نحو “إسرائيل”.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية: القصف الإيراني استهدف محطة الكهرباء في الخضيرة ومسكن عائلة نتنياهو ببلدة قيسارية.

وقالت مصادر إسرائيلية إنه دوت صافرات الرعب والإنذار في منطقة الجولان والجليل وحيفا.

كما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الصهيونية: صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية.

وأكد مراسل قناة العالم أن الصواريخ الإيرانية تستهدف تل أبيب و حيفا وعسقلان. كما سمع انفجارات ضخمه في حيفا ويافا وطبريا.

هذا وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد الناجم عن دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة.



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