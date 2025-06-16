شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات لحرائق ودمار واسع في تل أبيب جراء القصف الإيراني غير المسبوق.. (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أظهرت لقطات فيديو حرائق ودمار في تل أبيب جراء القصف الإيراني غير المسبوق على عدة مناطق في إسرائيل بينها تل أبيب.
وتعرضت عدة مواقع في تل أبيب لضربات صاروخية متتالية فجر اليوم، أدت لدمار واسع فيها.
وشنت إيران هجوما مركزا على مدينتي تل أبيب وحيفا.
ووردت معلومات عن استهداف محيط مطار بن غوريون، وكذلك مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، ايضا مركز وايزمان.
لكن الدمار الهائل الذي ورد في لقطات الفيديو المتداولة في مناطق بيتح تيكفا وبني براك في تل أبيب.
وأصدر الرقيب العسكري في الجيش الإسرائيلي أمرا بحظر النشر لأية معلومات أو تداول لقطات للقصف الإيراني الأخير.
وشنت إيران هجوما صاروخيا ضخما على إسرائيل فجر اليوم، وكذلك بالطائرات المسيرة، قال مراقبون أنه الاوسع منذ بدء تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران فجر يوم الجمعة الماضي.
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