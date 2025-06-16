شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محاولة اغتياله بصنعاء...إعلام إسرائيلي يكشف مصير القيادي الحوثي الغماري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مصير قيادي حوثي، استهدفه جيش الاحتلال، الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصدر مطلع، قوله بأن رئيس أركان مليشيا الحوثي في اليمن، محمد عبدالكريم الغماري، أُصيب في هجوم نفذته إسرائيل على الأراضي اليمنية، أمس السبت.

وكان موقع أكسيوس الأمريكي، قد ذكر بالأمس نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن إسرائيل حاولت اغتيال الغماري ضمن عملية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة (الحوثيين).. فيما قالت القناة 13 العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نوعية داخل اليمن.

من جهتها، نقلت قناة العربية، عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، أن رئيس أركان الحوثيين قتل أو أصيب في محاولة الاغتيال بغارة على صنعاء، أمس السبت.

أتى ذلك، بعدما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، عن محاولة اغتيال شخصية رفيعة المستوى تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، وقالت "إن القوات الإسرائيلية نفذت غارة جوية في اليمن استهدفت مسؤولا في ميليشيا الحوثي ويتم فحص نتائجها".

ولم يؤكد الحوثيون مقتل المسؤول، في حين أعلنت المليشيات إطلاق عدة صواريخ على إسرائيل، بالتنسيق مع إيران.

ويُعدّ الغماري، أحد القيادات الحوثية العسكرية البارزة، ويعتبره كثيرون القائد الفعلي والميداني للحوثيين، والذراع اليُمنى لزعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي على المستوى العسكري.

وأوكلت للغماري منذ العام 2016 مهام رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات الحوثية، ومُنِح رتبة عسكرية بدرجة "لواء".