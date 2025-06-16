شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف استدرجه مع مرافقه...موظف مفصول ينتزع سلاح قيادي حوثي ويصفيه فوراً في قلب صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع وصول قمة الانفجار الشعبي الكامن تحت رماد القهر والمعاناة، شهدت العاصمة المحتلة صنعاء جريمة صادمة، حين أقدم مواطن على تصويب غضبه نحو رأس الفساد الحوثي، مُنفذًا عملية قتل جريئة استهدفت نجل قيادي نافذ في المليشيات الحوثية.

وبحسب مصادر وثيقة الاطلاع، فإن المواطن الذي كان يعمل موظفًا حكوميًا وتم فصله من عمله بعد قطع راتبه، استدرج الشاب "إياد أحمد حسين شرف الدين"، نجل أحد كبار قادة الحوثيين، أثناء جلسة "قات" في حي "عصر" غرب صنعاء، ثم باغته وانتزع سلاحه الشخصي، وفتح النار عليه وعلى مرافقه بشكل مباشر، فأرداه قتيلًا في الحال، وأصاب المرافق بجروح بالغة.



اللافت في الواقعة أن الجاني لم يكن مجرمًا محترفًا، بل ضحـية للظلم الحوثي المتراكم، إذ كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة بسبب حرمانه من أبسط حقوقه المعيشية بعد قرار فصله، وسط تجاهل تام من سلطات الأمر الواقع لمعاناته، ما دفعه – في لحظة انكسار – للانفجار ضد جلاده.



وقد حاول الجاني الفرار بعد تنفيذ العملية، إلا أن ميليشيات الحوثي سرعان ما نشرت عناصرها في الحي واعتقلته بعد تطويق المنطقة، في وقت ساد فيه حالة من التوتر والصدمة والذهول في أوساط الأهالي.



وتُعد هذه الحادثة مؤشرًا خطيرًا على مدى تفاقم الغضب الشعبي في مناطق سيطرة الحوثيين، وعلى الانفجار النفسي والأمني الوشيك، نتيجة الفقر والقهر وقطع الرواتب وانسداد الأفق أمام الآلاف من المواطنين.