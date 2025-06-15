شكرا لقرائتكم خبر عن تم انقاذها من موت محقق ...رجل أعمال يتبرع بنصف مليون ريال سعودي لعتق رقبة "شروق" اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في بادرة إنسانية لاقت ترحيبًا واسعًا، تبرع رجل الأعمال اليمني هاني الصيادي بمبلغ نصف مليون ريال سعودي بهدف عتق رقبة الأخت شروق اليمنية

وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج، حيث تواجه شروق مصيرًا محتمًا خلال أقل من 12 يومًا، بعد أن دافعت عن شرفها.



وقد لاقت مبادرة الصيادي إشادات واسعة كعمل يعكس قيم التكافل والدفاع عن المظلومين



وقد اعلن مساء اليوم اكتمال مبلغ الدية وقدره 3 مليون ريال سعودي لرفع السيف عن الأخت شروق كامل.



ــــ