شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان قبل قليل عن استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لمحمد علي الحوثي بغارة جوية "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة جوية يوم السبت استهدفت القيادي البارز في ميليشيا الحوثي، محمد علي الحوثي.

ونقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الغارة كانت موجهة بشكل دقيق نحو القيادي الحوثي.

وأبرز التقرير أن محمد علي الحوثي يعد من أبرز الشخصيات النافذة داخل تنظيم الحوثي، ولعب دورًا محوريًا في التخطيط لسيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء عقب اندلاع موجات "الربيع العربي" .

وأمس السبت، كشفت وسائل إعلام عبرية عن الشخصية المستهدفة جراء عملية الاغتيال التي نفذتها اسرائيل في العاصمة صنعاء باليمن.

وذكر موقع "واللا" الاسرائيلي أن الشخصية المستهدفة هو؛ رئيس أركان ميليشيا الحوثي، محمد عبدالكريم الغماري، وهو المطلوب رقم 16 على لائحة تحالف دعم الشرعية في قائمة الإرهابيين الحوثيين.

من جانبها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "عملية الجيش في اليمن هي محاولة اغتيال مسؤول في مليشيا الحوثي ويتم فحص نتائجها".

إلى ذلك، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي وصفه بـ"الرفيع" القول إن "إسرائيل حاولت اغتيال القائد العسكري الأعلى للحوثيين"، مضيفا: "إسرائيل حاولت اغتيال رئيس أركان الحوثيين".

ووفق مصادر محلية تحدثت لـ"بوابتي" فأن قصفا إسرائيليًا استهدف ٣ مباني بالعاصمة صنعاء أحدها بالقرب من مدرسة اليمنية الحديثة.