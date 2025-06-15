شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تفاجئ الجميع بأول إعلان حوثي رسمي بشأن استهداف رئيس أركان قواتهم "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصفت ميليشيا الحوثي، اليوم الاحد، التقارير التي تحدثت عن استهداف رئيس هيئة أركان قواتهم بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وقال رئيس حكومة الحوثيين، غالب الرهوي، خلال اجتماع رسمي، اليوم إن "ما روج له العدو الصهيوني وأبواقه الإعلامية العربية بشأن استهداف رئيس هيئة الأركان اللواء محمد عبدالكريم الغباري، لا أساس له وعار عن الصحة"، وفق ما اوردته وكالة (سبأ) في نسختها التي يديرها الحوثيون.

وأكد الرهوي حق إيران "في الدفاع عن نفسها لمواجهة العدوان الصهيوني الغادر والمجرم على أراضيها"، "مشيدًا بمستوى الضربات الصاروخية الموجعة التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية ضد العدو الصهيوني الغاصب ونجاحها في تدمير عدد كبير من المواقع والمنشآت الحيوية"، وفق تعبيره.

واعتبر الرهوي أن "الدفاع عن العدو الاسرائيلي وجرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني وعدوانه الواضح على إيران من قبل أبناء الأمة، أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره"، وفق قوله.

وأمس السبت، كشفت وسائل إعلام عبرية عن الشخصية المستهدفة جراء عملية الاغتيال التي نفذتها اسرائيل في العاصمة صنعاء باليمن.

وذكر موقع "واللا" الاسرائيلي أن الشخصية المستهدفة هو؛ رئيس أركان ميليشيا الحوثي، محمد عبدالكريم الغماري، وهو المطلوب رقم 16 على لائحة تحالف دعم الشرعية في قائمة الإرهابيين الحوثيين.

من جانبها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "عملية الجيش في اليمن هي محاولة اغتيال مسؤول في مليشيا الحوثي ويتم فحص نتائجها".

إلى ذلك، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي وصفه بـ"الرفيع" القول إن "إسرائيل حاولت اغتيال القائد العسكري الأعلى للحوثيين"، مضيفا: "إسرائيل حاولت اغتيال رئيس أركان الحوثيين".

ووفق مصادر محلية تحدثت لـ"بوابتي" فأن قصفا إسرائيليًا استهدف ٣ مباني بالعاصمة صنعاء أحدها بالقرب من مدرسة اليمنية الحديثة في مديرية السبعين جنوب صنعاء.