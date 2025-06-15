شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب... وفاة الملياردير الهندي سنجاي كابور أثناء لعبه مباراة بولو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي رجل الأعمال الملياردير الهندي سنجاي كابور، صديق الأمير ويليام وزوج كاريشما كابور السابق، خلال مباراة بولو في إنجلترا، عن عمرٍ يناهز 53 عاما.

وانتاب الأمير ويليام حالة من الحزن، بسبب وفاة صديقه المقرب سنجاي كابور.

وتوفي سنجاي كابور في أرض ملعب البولو في لحظة، بعدما كان يضحك ويمرح نتيجة صدمة الحساسية المفرطة بعد أن لسعته نحلة في فمه على الأرجح خلال الحدث الرياضي في وندسور، بحسب صحيفة The Telegraph.

وأشار شهود عيان إلى أن كابور قال قبل وفاته: "لقد ابتلعت شيئًا ما".

وتسبب الحساسية المفرطة إفراز الجهاز المناعي مواد كيميائية قد تُسبب صدمة، حيث ينخفض ضغط الدم فجأة، وتضيق المسالك الهوائية، مما يُعيق التنفس، وفقا لمايو كلينك.