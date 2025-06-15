شكرا لبحثكم عن خبر الموسطة تحتضن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان يافع التراثي وسط حضور رسمي وشعبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يافع - اللجنة الإعلامية

تتواصل لليوم الثالث على التوالي فعاليات مهرجان يافع التراثي 2025م، وسط حضور جماهيري ورسمي لافت، وشهدت منطقة بين المحاور بمكتب الموسطة فعاليات البرع والزوامل التي قدمتها عدد من القبائل.

وأقيمت الفعالية بحضور الشيخ عبدالرب النقيب، والدكتور عيدروس اليهري عضوا هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والأمير محمد غالب العفيفي نائب سلطان يافع بني قاصد، وعدد من القيادات السياسية والعسكرية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية، ورجال الأعمال.

واستعرضت الفرق المشاركة في الفعالية فقرات البرع والزوامل التي أحياها أبناء المناطق الآتية: (المسعدي، الحوثرة، القُدمة، قرعد، الجرادي، المصنعة، الكعبي، العيسائي، الرشيدي، بني علسي، الخلاقي، اليسلمي، الدهارش ، الذرحاني، السليماني، ذي صراء الضبي).

وعقب تقديم البرعات ألقى الشيخ صابر عبدالرب النقيب شيخ مكتب الموسطة، كلمة رحب من خلالها بالضيوف الحاضرين في المهرجان من داخل يافع وخارجها، وأشار إلى أن الموروث الشعبي والثقافي مصدر فخر واعتزاز لأبناء يافع.

وأضاف الشيخ النقيب أن هذه المهرجانات تجسد الروابط المجتمعية من خلال احتشاد الناس في مكان واحد كل عام، داعياً إلى توارث هذه العادات والتقاليد الحسنة.

وحيا شيخ مكتب الموسطة، الجنود الأبطال المرابطين في حدود يافع وقوات الأمن الداخلي التي تنذر أرواحها لحماية أمن واستقرار يافع.

واستعرضا مقدما المهرجان الإعلامي يزيد الربيعي، والإعلامي ماهر الفحة، الزوامل الشعرية المصاحبة للبرع والتي حملت رسائل سياسية واجتماعية واقتصادية ناقشت الوضع العام في الجنوب.

وستختتم فعاليات مهرجان يافع التراثي غدا الإثنين في منطقة القراعي بمديرية المفلحي.